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Здоровье и среда

В Казани подписали соглашение о развитии в РТ студенческих медицинских отрядов

6 марта 2018, 23:08

Трехстороннее соглашение было подписано между Минздравом РТ, КГМУ и штабом студенческих отрядов ПФО.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казанском государственном медицинском университете подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию студенческих медицинских отрядов между Минздравом РТ, КГМУ и штабом студенческих отрядов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

«Соглашение призвано стать первым шагом в воспитании будущих медиков, в формировании у них необходимых компетенций и получении опыта», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На базе КГМУ уже действует штаб студенческих отрядов «Эскулап» имени Васыла Абдульянова, в котором работают семь студенческих отрядов. Они совместно с профильным министерством реализуют социально значимые проекты и программы.


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