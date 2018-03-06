В Казани подписали соглашение о развитии в РТ студенческих медицинских отрядов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казанском государственном медицинском университете подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию студенческих медицинских отрядов между Минздравом РТ, КГМУ и штабом студенческих отрядов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

«Соглашение призвано стать первым шагом в воспитании будущих медиков, в формировании у них необходимых компетенций и получении опыта», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На базе КГМУ уже действует штаб студенческих отрядов «Эскулап» имени Васыла Абдульянова, в котором работают семь студенческих отрядов. Они совместно с профильным министерством реализуют социально значимые проекты и программы.