В Челнах с сугробами будут бороться с помощью снегоплавильной установки

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ»). На проектирование снегоплавильной установки для Набережных Челнов из городского бюджета выделено 3 млн рублей, сообщает «Жилой квартал».

В Автограде за последние дни с проспектов вывезли 13 тыс. куб. м снега. Мартовский снегопад еще раз подтвердил, что городу нужна своя снегоплавильная установка.

Необходимость в снегоплавильной станции возникла в связи с активной застройкой города, в частности, 63-го микрорайона, возле которого располагается пока одно из двух временных снегохранилищ. Однако со временем его придется ликвидировать, поясняют в исполкоме.

Челнинские специалисты изучили казанский опыт использования снегоплавильных установок. В столице республики функционируют шесть установок, которые эксплуатируются уже в течение пяти лет. В сутки один пункт в состоянии принять до 600 т снега. Процесс плавки снега не имеет побочных экологических эффектов.

Станция будет представлять собой стационарный мини-завод, который с помощью тепловой энергии расплавляет снег. Образовавшаяся вода попадает в канализацию. Потом осадки проходят через решетки, улавливающие песок и крупный мусор. Уже очищенные стоки по канализационному коллектору уходят на очистные сооружения, после чего талая вода попадает в Каму.

Преимуществом использования снегоплавильного устройства является отсутствие снежных завалов, которые возникают вдоль городских дорог после уборки снега. Эти горы нередко доживают до весны, после чего все вредные вещества из них впитываются в почву.