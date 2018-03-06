СМИ: На фильмы «18+» кассиры начнут требовать документы

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Кассиров могут обязать требовать паспорта у зрителей, желающих попасть на спектакль, фильм или другое мероприятие категории «18+», сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства культуры России.

Документ вводит запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в роликах присутствуют сцены курения, насилия или употребления наркотиков, а также нецензурная брань.

Также ведомство выступило за то, чтобы смягчить требования к расположению точек распространения запрещенной для детей информации. Сейчас они могут располагаться не менее чем в 100 м от границ территорий детских организаций. Однако реализовать эту норму на практике невозможно, полагают в министерстве.