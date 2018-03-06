Денежные призы на кинофоруме в Казани помогут снимать новые фильмы

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С 28 по 31 марта в Казани состоится V всероссийский форум «Время кино», направленный на поддержку региональных кинематографистов. Для участников предусмотрены денежные призы на съемку новых кинолент.

В этом году форум пройдет по нескольким секциям: «Питчинг кинопроектов» (регионы России и CНГ), «Конкурс киносценариев» (Республика Татарстан), «Generation P: пиар, продвижение, провокация» («Киножурналистика») и «КиноPROFI».

По словам руководителя форума Альбины Нафиговой, все победители получать реальную поддержку при съемке своих фильмов.

«Участие и победа в нашем кинофоруме – это не только общение и обмен опытом. Это реальные деньги на реализацию своего проекта. Наглядный пример – Елена Рябцева. В прошлом году она стала победителем питчинга, а в этом году заканчивает съемку своего фильма "Юман". Его премьеру мы планируем показать на форуме этого года», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Нафигова.

По словам организаторов, в каждой секции предусмотрены разные призы. Победителям «Питчинга кинопроектов», в котором участвуют начинающие кинематографисты из многих регионов страны, финансовую, продюсерскую и техническую поддержку окажет Молодежный центр Союза кинематографистов России. Специальный приз для татарстанских сценаристов в 100 тыс. рублей учрежден Министерством культуры РТ. Кроме того, в списке наград – профессиональная кинотехника и стажировка на лучших киностудиях Москвы, а также денежное поощрение за лучший документальный фильм.

В этом году спикерами и коучами форума выступят исполнительный директор Молодежного центра СК РФ Дмитрий Якунин, продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Николай Ларионов, сценарист фильмов «9 рота», «Страна глухих» и многих других Юрий Коротков. Также ожидаются представители кинокомпании СТВ, компании Canon, организации «КиноЭКСПЕРТИЗА». От Татарстана в комиссии примут участие Министерство культуры РТ, Союз кинематографистов РТ, Казанский государственный институт культуры, фонд «Аярис».