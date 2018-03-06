Жилищная инспекция Челнов нашла «подснежники» в списке домов, попавших в программу капремонта

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинская жилищная инспекция проверила дома, попавшие в реестр объектов, где будет проведен капитальный ремонт в 2019 году. Выяснилось, что часть из них в нем не нуждается, сообщает пресс-служба инспекции.

Сотрудники жилищной инспекции провели объезд домов, которые попали в краткосрочную программу по капитальному ремонту. В списке фигурируют 159 объектов. Однако проверка показала, что 34 дома попали в реестр, не имея на это должных оснований. По определенным позициям в некоторых из этих домов ремонтные работы уже проведены управляющими компаниями. Часть же зданий вообще не нуждается в намеченном ремонте – их состояние инспекторы оценили как удовлетворительное.

При этом сотрудники инспекции выявили 20 домов, которым капитальный ремонт нужен гораздо в большей степени. Набережночелнинская жилищная инспекция внесла в исполком города свои рекомендации по изменению реестра домов, нуждающихся в капремонте.

Актуальность корректировки списка связана с тем, что в прошлом году в Автограде уже возникал скандал из-за того, что в реестр первоочередников на капремонт попал дом, у которого, как выяснилось, еще не истек срок гарантийного ремонта. Депутат Горсовета Сергей Яковлев связал этот факт с проживанием в доме высокопоставленного сотрудника исполкома. Однако администрация города поспешила сообщить, что произошла техническая ошибка. И сомнительный объект вскоре исчез из списка нуждающихся в капремонте.