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Экономика и финансы

КАМАЗ намерен использовать площади завода «Тролза» в Энгельсе

6 марта 2018, 22:04

ПАО «КАМАЗ» и Правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства транспортных средств и их компонентов.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» намерено использовать производственные площади троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе. Стороны уже приступили к переговорам, сообщает пресс-служба автогиганта.

Накануне КАМАЗ и Правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства транспортных средств и их компонентов.

Сейчас стороны определяют формат сотрудничества и целевые объемы нового бизнеса по производству троллейбусов, автобусов и новых моделей электробусов.


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