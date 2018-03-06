КАМАЗ намерен использовать площади завода «Тролза» в Энгельсе

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» намерено использовать производственные площади троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе. Стороны уже приступили к переговорам, сообщает пресс-служба автогиганта.
Накануне КАМАЗ и Правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства транспортных средств и их компонентов.
Сейчас стороны определяют формат сотрудничества и целевые объемы нового бизнеса по производству троллейбусов, автобусов и новых моделей электробусов.