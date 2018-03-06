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Общество, Здоровье и среда

В Казани врачи проведут для женщин бесплатное обследование груди

6 марта 2018, 15:02

Онкологи-маммологи будут работать 7 марта с 10 до 16 часов в ТЦ «Мега».
Онкологи и маммологи проведут в Казани бесплатные осмотры женщин по выявлению рака груди
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Завтра, 7 марта, с 10 до 16 часов в казанском торговом центре «Мега» (пр. Победы, д. 141) пройдет социальная акция по ранней диагностике рака груди #япрошла, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Онкологи-маммологи Республиканского клинического онкологического диспансера проведут бесплатное обследование груди прямо в торговом центре, рядом с фуд-кортом.

Кроме того, при необходимости женщины смогут сделать там УЗИ молочных желез или получить направление на прохождение маммографии в онкодиспансере.

В ходе акции все желающие смогут послушать лекцию о красоте и здоровье. Кроме того, во время ожидания осмотра женщины смогут сделать макияж и прическу.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкозаболеваний у женщин. Только в Татарстане врачи выявили в 2017 году 1725 случаев заболевания раком молочной железы, что на 7,5 процента больше показателя предшествующего года.


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