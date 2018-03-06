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Политика

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

6 марта 2018, 12:34

Накануне в городе Канди ввели комендантский час — в результате столкновений погиб буддист и были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Власти Шри-Ланки ввели в стране чрезвычайное положение из-за столкновений между буддистами и мусульманами, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera. 

Правительство страны планирует сурово наказать людей, которые провоцируют насилие. 

Накануне в городе Канди ввели комендантский час — в результате столкновений погиб буддист и были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия. 

По данным телеканала, насилие распространяется по всей территории Шри-Ланки.

Основная масса населения острова (около 75 процентов) исповедует буддизм, мусульмане составляют 10 процентов. Ещё 13 процентов граждан являются последователями индуизма.


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