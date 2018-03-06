На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Власти Шри-Ланки ввели в стране чрезвычайное положение из-за столкновений между буддистами и мусульманами, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.
Правительство страны планирует сурово наказать людей, которые провоцируют насилие.
Накануне в городе Канди ввели комендантский час — в результате столкновений погиб буддист и были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия.
По данным телеканала, насилие распространяется по всей территории Шри-Ланки.
Основная масса населения острова (около 75 процентов) исповедует буддизм, мусульмане составляют 10 процентов. Ещё 13 процентов граждан являются последователями индуизма.