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Путин и Инфантино снялись в промо-ролике в честь 100 дней до старта ЧМ-2018 по футболу

6 марта 2018, 12:32

В специальном видеоролике Международной федерации футбола известные футболисты, Президент РФ и глава ФИФА отчеканили мяч 100 раз.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снялись в промо-ролике в честь 100 дней до старта ЧМ в России.

В видеоролике известные футболисты отчеканили мяч 100 раз. Завершающие удары по мячу нанесли Владимир Путин и Инфантино.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Казань примет шесть матчей чемпионата. 30 июня на «Казань-Арене» пройдет четвертьфинал, в котором сразятся победитель группы С и вторая команда группы D, а 6 июля — полуфинал турнира.


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