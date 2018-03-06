Путин и Инфантино снялись в промо-ролике в честь 100 дней до старта ЧМ-2018 по футболу

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снялись в промо-ролике в честь 100 дней до старта ЧМ в России.
В видеоролике известные футболисты отчеканили мяч 100 раз. Завершающие удары по мячу нанесли Владимир Путин и Инфантино.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Казань примет шесть матчей чемпионата. 30 июня на «Казань-Арене» пройдет четвертьфинал, в котором сразятся победитель группы С и вторая команда группы D, а 6 июля — полуфинал турнира.