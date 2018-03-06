(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Одинцове после хоккейного матча застрелили бизнесмена, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, трагедия произошло около полуночи рядом с Ледовым дворцом в Подмосковном Одинцово. Предприниматель вышел из здания и направился к своей машине. Открыв автомобиль, мужчина стал складывать вещи в багажник. В этот момент к нему сзади подошел киллер и сделал несколько выстрелов в упор. Две пули попали мужчине в голову. От полученных ранений он умер на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».