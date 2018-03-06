Суды РТ рассмотрели почти 3 тысячи дел против судебных приставов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В 2017 году в отношении приставов-исполнителей судами республики рассмотрено более 2,5 тыс. дел. Об этом сегодня на на итоговом заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ рассказал зампредседателя верховного суда РТ, председатель совета судей РТ Роман Гафаров.

«Как и ранее, в 2017 году большую часть рассматриваемых в республике дел об административных правонарушениях составляют дела с участием судебных приставов-исполнителей», - отметил Роман Гафаров в своей речи.

Ситуация по сравнению с 2016 годом несколько улучшилась. Вместе с тем, удовлетворяется почти каждая четвертая жалоба. Цифра достаточно высокая, поэтому необходимо сделать соответствующие выводы, подчеркнул председатель совета судей.

«Что касается действий и бездействия судебного пристава, частым предметом оспаривания являлись ненаправления стороны исполнительного производства. Доказательством могли быть почтовые уведомления о вручении, однако такие уведомления крайне редко поступают. Представляемый на судебном заседании реестр корреспонденции, к сожалению, не всегда отражает всей необходимой информации. В этом случае суд лишен возможности сделать вывод о правомерности действий, поскольку обязанность доказывания такой правомерности законом возложена на судебного пристава-исполнителя», - заявил Гафаров.

При оспаривании действий работников ведомства во внимание также берется и срок нахождения у него исполнительного производства, обратил внимание представитель суда.