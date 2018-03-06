Участники хакатона в Иннополисе разработали решения для развития городской среды

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Университете Иннополис состоялся геоинформационный хакатон «Гадание на картах», участники которого разрабатывали решения для сельского хозяйства и развития городской среды с применением новых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

На хакатон, прошедший в минувшие выходные, приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Перми, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Набережных Челнов, Чистополя. Участвовали в мероприятии и представители самого Иннополиса. Общее число делегатов составило 100 человек.

Победу одержала команда выпускника Университета Иннополис Сергея Кольцова. Она получила приз в размере 100 тыс. рублей.