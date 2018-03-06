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Hi-Tech

Участники хакатона в Иннополисе разработали решения для развития городской среды

6 марта 2018, 22:46

В городе-спутнике Казани прошел геоинформационный хакатон «Гадание на картах».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Университете Иннополис состоялся геоинформационный хакатон «Гадание на картах», участники которого разрабатывали решения для сельского хозяйства и развития городской среды с применением новых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

На хакатон, прошедший в минувшие выходные, приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Перми, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Набережных Челнов, Чистополя. Участвовали в мероприятии и представители самого Иннополиса. Общее число делегатов составило 100 человек.

Победу одержала команда выпускника Университета Иннополис Сергея Кольцова. Она получила приз в размере 100 тыс. рублей.


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