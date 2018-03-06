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Экономика и финансы

«Нижнекамскшина» за 2017 год продала свыше 13 млн своих шин

6 марта 2018, 22:32

В РФ было реализовано 75 процентов продукции, а 25 процентов пошло на экспорт в 45 стран.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В 2017 году ПАО «Нижнекамскшина» удалось продать более 13 млн своих шин, сообщает пресс-служба торгового дома «Кама».

75 процентов продукции было реализовано на российском рынке, а 25 процентов отправлено на экспорт в 45 стран.

Покупателям предлагалось более 100 моделей легковых, грузовых, сельскохозяйственных и специальных шин торговых марок Кama, Кama Euro и Viatti.

В России шины этих марок используют в заводской комплектации «КАМАЗ», «ГАЗ», «ИВЕКО-АМТ», «НефАЗ», «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус» и «Форд Соллерс Холдинг».

 


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