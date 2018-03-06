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Фильм «Крым» Алексея Пиманова покажут на ТВ в «день тишины»

6 марта 2018, 12:38

Сюжет фильма основан на реальных событиях, прошедших в марте 2014 года, в результате которых Крым стал российской территорией.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Фильм «Крым», снятый режиссером Алексеем Пимановым, покажут 17 марта на «Первом канале», сообщает ТАСС.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, прошедших в марте 2014 года, в результате которых Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении.

В основе сюжета – любовная история российского парня и украинской девушки. В главных ролях сыграли Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, а также жители Севастополя – реальные участники исторических событий 2014 года. Большинство массовок создавалось при их участии.

Премьера «Крыма» состоялась в конце сентября 2017 года в Кремле.


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