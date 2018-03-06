(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). На почте в Казани обнаружены контрафактные лекарства из Китая, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста в ходе проверки обнаружили три посылки с контрафактными лекарственными препаратами.

Чуть больше полутора тысяч таблеток в блистерах, флаконах и просто россыпью были промаркированы известными товарными знаками. Таможенники сообщили компаниям-правообладателям о «находке». Те в свою очередь обратились в Татарстанскую таможню с просьбой вернуть контрафакт обратно производителям.

Посылки с поддельными таблетками отослали назад в Китай.