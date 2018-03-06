Частные детективы Казани ищут внебрачных детей и доказательства супружеской измены

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Казанцы нанимают частных детективов для поиска внебрачных детей и доказательств супружеской измены, сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на представителей профессии.

Частные детективы в основном ориентируются на работу с юридическими лицами, сообщил изданию руководитель детективного агентства «ИП Зиганшин» Рустем Зиганшин. Там фигурируют большие суммы вознаграждений, и представляется больше возможностей в рамках закона, в отличие от сбора компромата на супругов, где вознаграждение небольшое, зато велик риск потерять лицензию, отметил эксперт.

В некоторых случаях клиенты, решая вопрос о разделе имущества, просят собрать для суда доказательства о неверности одного из супругов. При этом брачного договора семья не составляла, добавил член ассоциаций российских и международных детективных агентств, частный детектив Евгений Щепин. За такие дела он не берется. Установить и трактовать супружескую неверность, как и собрать в рамках закона доказательства о ней, очень непросто, поэтому полученные факты вряд ли повлияют на решение суда в делах о разделе имущества, добавил специалист.

Рынок детективных услуг в России не совсем развит, отметил Щепин. К примеру, в Америке частные детективы наделены большими правами, в то время как их российские коллеги вынуждены балансировать на грани закона и всегда идти по «серым» схемам.