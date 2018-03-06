Представитель Совфеда Владимир Джабаров назвал оскорбительными условия снятия санкций США

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условия снятия санкций в отношении России оскорбительными, сообщает RT.

Американский сенатор Даниэл Салливан заявил, что, скорее всего, санкции с РФ будут сняты в случае прекращения «активности», противоречащей интересам США. «На мой взгляд, условия немного оскорбительные для любой страны», — дал комментарий Джабаров.

Страна должна отстаивать свои национальные интересы, и они не зависят «от желания сенатора с Аляски», подчеркнул он. Россия не нарушает международный закон, и условия, предложенные Салливаном, являются неприемлемыми.