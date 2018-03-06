Президент Татарстана объявил о новых мерах господдержки спортсменов и тренеров

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня объявил о новых мерах государственной поддержки спортсменов и тренеров РТ в период подготовки к участию в масштабных спортивных состязаниях мирового и всероссийского уровней.

Увеличены размеры премий за спортивные достижения. Так, за золото Олимпиад, Паралимпиад и Сурдлимпиад спортсмен единовременно получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн и 1,7 млн – за бронзу. За первое, второе и третье места чемпионата мира - 150, 90 и 60 тыс. рублей соответственно. За чемпионат Европы – 70, 50 и 30 тыс. рублей и, наконец, за победы на чемпионате России – 12, 10 и 6 тыс. рублей.

Весомее стали премии и для тренеров, воспитавших чемпионов. Каждый из них может рассчитывать на разовое денежное поощрение в размере 50 процентов от вознаграждения своего ученика. Так, если олимпийский чемпион получит премию в 4 млн рублей, то его тренер – 2 млн.

Утверждены и новые размеры ежемесячных стипендий спортсменам, выступающим от имени республики и добившихся высоких результатов. Так, призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, занявшим первое, второе и третье места, в течение года ежемесячно будут выплачиваться стипендии, в размере 90, 70 и 50 тыс. рублей соответственно.

По 60, 50 и 40 тыс. рублей каждый месяц в течение года будут получать призеры чемпионата мира. Покорители пьедестала почета чемпионата Европы, могут рассчитывать на стипендию в 50, 40 и 30 тыс. рублей ежемесячно, за первое, второе и третье места соответственно.

Стипендии предусмотрены также для финалистов юношеских олимпийских игр и первенства мира, европейского юношеского Олимпийского фестиваля и первенства Европы. За победные золото, серебро и бронзу на Чемпионате России, спортсменам ежемесячно причитается по 10,15 и 10 тыс. рублей.

Не обошли вниманием и молодежный спорт. Ежемесячные стипендии в течение года будут выплачиваться покорителям трех высших ступеней пьедестала почета на первенствах России (молодежь и юниоры), Спартакиады молодежи России, первенства России (юноши и девушки от 14 лет) и Спартакиады учащихся.

Увеличен размер ежемесячных доплат и для тренеров. Наставники олимпийских победителей, в дополнение к основной заработной плате в течение года ежемесячно будут получать по 15, 12,5 и 10 тыс. рублей, в зависимости от пробы медали их ученика.

Ежемесячные доплаты будут получать и тренеры чемпионов и призеров чемпионатов мира, Европы и России.



