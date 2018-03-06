О современных тенденциях развития детских театров в РТ расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Завтра, 7 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная современным тенденциям в развитии детских театров в Республике Татарстан.
В мероприятии примут участие заслуженный работник культуры РТ, директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева, заслуженный работник культуры РФ и РТ, директор Татарского государственного театра кукол «Экият» Роза Яппарова, директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им.Кариева Мансур Ярмиев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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