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О современных тенденциях развития детских театров в РТ расскажут в ИА «Татар-информ»

6 марта 2018, 12:00

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Завтра, 7 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная современным тенденциям в развитии детских театров в Республике Татарстан.

В мероприятии примут участие заслуженный работник культуры РТ, директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева, заслуженный работник культуры РФ и РТ, директор Татарского государственного театра кукол «Экият» Роза Яппарова, директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им.Кариева Мансур Ярмиев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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