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Леонид Таранов из Тетюш победил на молодежном первенстве России по легкой атлетике

6 марта 2018, 12:30

Спортсмен одержал убедительную победу в беге на 1 500 метров с препятствиями.
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(Тетюши, 6 марта, «Татар-информ», Мадина Ибатуллина). Молодой спортсмен из Тетюш Леонид Таранов победил на прошедшем в Пензе первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003 — 2004 и 2005 — 2006 годов рождения, сообщает корреспондент «Татар-информ».

Леонид Таранов одержал убедительную победу в беге на 1 500 метров с препятствиями. Молодой спортсмен — воспитанник ДЮСШ, учащийся ТСОШ № 2. Он занимается в секции легкой атлетики под руководством заслуженного учителя РТ, тренера Рашида Габдрахманова с 1-го класса.

В число сильнейших на той же дистанции попали также татарстанские бегуньи Венера Камалова (ТСОШ № 1) и Варвара Танькова (ТСОШ № 2).

 


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