В казанском БКЗ выступит пианист Карен Корниенко

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 11 марта выступит российский пианист и композитор Карен Корниенко, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Он исполнит программу «Чайковский. Royal Ballet Gala». В исполнении музыканта прозвучит музыка из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Спящей красавицы». Начало концерта в 17.00.
В концерте также примет участие Государственный струнный квартет РТ – заслуженный коллектив Татарстана. В его составе народные артисты РТ – Шамиль Монасыпов, Марат Зарипов, Альберт Асадуллин и Марат Аюпов.
Концерты Карена Корниенко транслируются по ТВ и радио (BBC, «Радио России», «Орфей», канал «Культура»). В репертуаре артиста более 30 концертов для фортепиано с оркестром всех форм и жанров.
Карен Корниенко является учеником народной артистки России, профессора Веры Горностаевой. Она характеризирует пианиста как яркого артиста, исключительно творческого, живого исполнителя.