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Общество

В КФУ создали первую в стране молодежную законотворческую палату вуза

6 марта 2018, 12:16

Став членом палаты, можно получить необходимые для законотворчества профессиональные навыки.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете появилась первая в России молодежная законотворческая палата вуза, сообщает пресс-служба КФУ. 

«Молодежная законотворческая палата будет активно привлекать молодое поколение к законотворческой деятельности, повышать правовую грамотность и политическую культуру», — отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в направленной в адрес палаты телеграмме.

Каждый вступивший в нее может попробовать себя в роли законотворца, говорится в сообщении. Став членом палаты, можно получить необходимые для законотворчества профессиональные навыки, а победив в конкурсе «Парламент-2030», можно стать помощником депутата Госдумы. 

Палата функционирует не только в интернете, но и в реальном времени — в КФУ будут проводиться собрания, первое из которых уже состоялось 3 марта.

 


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