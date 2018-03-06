В КФУ создали первую в стране молодежную законотворческую палату вуза

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете появилась первая в России молодежная законотворческая палата вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

«Молодежная законотворческая палата будет активно привлекать молодое поколение к законотворческой деятельности, повышать правовую грамотность и политическую культуру», — отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в направленной в адрес палаты телеграмме.

Каждый вступивший в нее может попробовать себя в роли законотворца, говорится в сообщении. Став членом палаты, можно получить необходимые для законотворчества профессиональные навыки, а победив в конкурсе «Парламент-2030», можно стать помощником депутата Госдумы.

Палата функционирует не только в интернете, но и в реальном времени — в КФУ будут проводиться собрания, первое из которых уже состоялось 3 марта.