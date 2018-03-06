АО «Национальный НПФ»: 8 Марта — повод проявить заботу о близких

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Словосочетание «полезные подарки» в момент подготовки к 8 Марта может быть опасным. Как часто женщины, хмурясь, вспоминают о чайнике или швабре, преподнесенных им в Международный женский день. Эксперты АО «Национальный НПФ», фонда, который более 20 лет успешно оказывает поддержку по пенсионным вопросам, подготовили необычное решение, способное спасти мужчин от мучительного выбора, а женщинам дать ощущение уверенности в завтрашнем дне.

Национальный НПФ предлагает мужчинам обратить внимание на личную пенсионную программу под названием «Забота», специально разработанную для тех, кто решил обеспечить финансовое благополучие своим близким. Пусть слово «пенсионная» никого не смущает, ведь при финансово грамотном взгляде на заслуженный отдых становится понятно, что достойную пенсию можно получать, только начав ее формирование, будучи в расцвете сил, а не за день до выхода на пенсию. Особенность личной программы в том, что есть возможность заключить договор с Национальным НПФ, оформить подарочный сертификат и затем регулярно делать отчисления в пользу будущей пенсии для любимого человека. Что может больше выразить любовь и внимание, чем забота о завтрашнем дне близкого человека?

Фонд предоставляет подарочный сертификат, удостоверяющий право родственника на получение негосударственной пенсии.

( Лицензия № 288/2 ФСФР РФ)

Подразделения фонда в Республике Татарстан находятся в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Чистополе:

• Казань, ул. Сибгата Хакима, 17;

• Альметьевск, ул. Маяковского, 60;

• Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, 29/2 (пос. ГЭС 4/01), 3 этаж, офис 314;

• Нижнекамск, пр. Шинников, 53А, офис 26;

• Чистополь, ул. Карла Маркса, 47А, офис 5.

Действует справочная линия (8-800-555-999-1, звонок по России бесплатный).

Источник информации, подлежащей раскрытию — nnpf.ru

Для Справки:

Акционерное общество "Национальный негосударственный пенсионный фонд«(www.nnpf.ru) — один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет образцовую профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности RuAA (Прогноз стабильный) ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX). (Лицензия № 288/2 ФСФР РФ) Сайт: www.nnpf.ru