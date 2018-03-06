(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). 56-летний мужчина сжег лицо на пожаре под Казанью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажный кирпичный дом и баня в поселке Кирби Лаишевского района республики. Прибывшие к месту происшествия пожарные быстро справились с огнем.

В результате пожара серьезные ожоги лица получил 56-летний мужчина. Он был госпитализирован в РКБ.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



