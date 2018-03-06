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Культура

Сотрудниц КАМАЗа поздравят с Восьмым марта артисты Нонна Гришаева и Александр Олешко

6 марта 2018, 12:14

Почетные грамоты и благодарственные письма получат 195 работниц автогиганта, 37 сотрудниц будут отмечены исполкомом Набережных Челнов.
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(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ»). Накануне Международного женского дня в Органном зале пройдет праздничный вечер для сотрудниц компании «КАМАЗ», пишут «Вести КАМАЗа». 

В Органном зале пройдет церемония награждения отличившихся женщин. Почетные грамоты получат 97 работниц КАМАЗа, а еще 98 представительниц прекрасного пола — благодарственные письма. 37 работниц будут отмечены исполкомом Набережных Челнов.

Затем КАМАЗовских женщин ожидает концерт-бенефис заслуженных артистов РФ Нонны Гришаевой и Александра Олешко. Они исполнят любимые многими песни, расскажут истории о любви и добре.

 


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