Сотрудниц КАМАЗа поздравят с Восьмым марта артисты Нонна Гришаева и Александр Олешко

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ»). Накануне Международного женского дня в Органном зале пройдет праздничный вечер для сотрудниц компании «КАМАЗ», пишут «Вести КАМАЗа».
В Органном зале пройдет церемония награждения отличившихся женщин. Почетные грамоты получат 97 работниц КАМАЗа, а еще 98 представительниц прекрасного пола — благодарственные письма. 37 работниц будут отмечены исполкомом Набережных Челнов.
Затем КАМАЗовских женщин ожидает концерт-бенефис заслуженных артистов РФ Нонны Гришаевой и Александра Олешко. Они исполнят любимые многими песни, расскажут истории о любви и добре.