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Рустам Минниханов наградил Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова орденом «Дуслык»

6 марта 2018, 11:02

В Доме Правительства РТ чествовали Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова по случаю его 90-летия.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов вручил Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову орден «Дуслык» за многолетнюю плодотворную работу на благо Республики Татарстан и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Награждение состоялось в Доме Правительства РТ на чествовании Ильдуса Мостюкова по случаю его 90-летнего юбилея. 

Юбиляр получил звание Героя Социалистического Труда в 1980 году за создание единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Свой-чужой». Эта разработка более 30 лет обеспечивает безопасность сначала СССР, а затем РФ. 

Сейчас Ильдус Мостюков — председатель общественной благотворительной организации «Герои Татарстана», член Совета Общественной палаты РТ.


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