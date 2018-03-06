Рустам Минниханов наградил Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова орденом «Дуслык»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов вручил Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову орден «Дуслык» за многолетнюю плодотворную работу на благо Республики Татарстан и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Награждение состоялось в Доме Правительства РТ на чествовании Ильдуса Мостюкова по случаю его 90-летнего юбилея.
Юбиляр получил звание Героя Социалистического Труда в 1980 году за создание единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Свой-чужой». Эта разработка более 30 лет обеспечивает безопасность сначала СССР, а затем РФ.
Сейчас Ильдус Мостюков — председатель общественной благотворительной организации «Герои Татарстана», член Совета Общественной палаты РТ.