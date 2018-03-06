Колесный танк будет эффективен для борьбы с терроризмом

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Колесный танк будет более эффективен для борьбы с терроризмом, чем гусеничные машины, заявил руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Сергей Суворов. Об этом сообщает РИА Новости.

ВПК разработает новый танк на колесной платформе «Бумеранг». Он сможет обеспечивать более эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, чем громоздкие гусеничные танки.

Колесный танк также будет наносить меньший ущерб гражданской инфраструктуре. «Дело в том, что колесный танк передвигается по дорогам общего пользования, не причиняя им вреда, в то время как гусеничная бронетехника напрочь снесет покрытия этих дорог, что уже происходило во множестве военных конфликтов», — объяснили в ВПК.

Работа над созданием машины начнется после окончания госиспытаний и принятия на вооружение бронетранспортера и БМП на колесной платформе «Бумеранг».