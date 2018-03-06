Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Колесный танк будет эффективен для борьбы с терроризмом

6 марта 2018, 11:34

При использовании колесной платформы удастся минимизировать ущерб гражданской инфраструктуре.
В пригороде Парижа провели антитеррористическую операцию
На предприятиях Елабуги подкладывают «бомбы»
Нарушения законодательства о противодействии терроризму выявлены в ДВФО
В Биробиджане установили новый памятник - танк "Иосиф Сталин"
На эстонском сайте выставлен на продажу советский танк

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Колесный танк будет более эффективен для борьбы с терроризмом, чем гусеничные машины, заявил руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Сергей Суворов. Об этом сообщает РИА Новости.

ВПК разработает новый танк на колесной платформе «Бумеранг». Он сможет обеспечивать более эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, чем громоздкие гусеничные танки.

Колесный танк также будет наносить меньший ущерб гражданской инфраструктуре. «Дело в том, что колесный танк передвигается по дорогам общего пользования, не причиняя им вреда, в то время как гусеничная бронетехника напрочь снесет покрытия этих дорог, что уже происходило во множестве военных конфликтов», — объяснили в ВПК.

Работа над созданием машины начнется после окончания госиспытаний и принятия на вооружение бронетранспортера и БМП на колесной платформе «Бумеранг».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter