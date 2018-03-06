(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казани 79-летняя женщина сломала ногу под колесами автомобиля на «зебре», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла третьего марта недалеко от дома №39 по улице Батыршина. 79-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся. В результате наезда женщина получила перелом большой берцовой кости со смещением. Пенсионерку на машине скорой помощи отвезли в больницу.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.