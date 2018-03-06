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Происшествия

В Казани 79-летняя женщина сломала ногу под колесами автомобиля на «зебре»

6 марта 2018, 10:41

Сбивший пенсионерку водитель с места ДТП скрылся.

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казани 79-летняя женщина сломала ногу под колесами автомобиля на «зебре», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла третьего марта недалеко от дома №39 по улице Батыршина. 79-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся. В результате наезда женщина получила перелом большой берцовой кости со смещением. Пенсионерку на машине скорой помощи отвезли в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
 


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