В 2017 году судебные приставы не выпустили за границу на 10 тысяч татарстанцев больше

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В прошлом году на десять тысяч татарстанцев больше, чем в 2016 году, не смогли выехать за границу. Об этом сегодня на итоговой коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ сообщил исполняющий обязанности главного судебного пристава республики Игорь Безуевский.

Должников ограничивали в правах – запрещали им выезжать за границу, лишали водительских прав. К примеру, выехать заграницу не смогли более 99 тысяч должников, что на 10 тысяч человек больше по сравнению с 2016 годом. Благодаря этой мере удалось взыскать 3,2 миллиарда рублей.

Из взысканных с должников 158 миллионов: 89 миллионов рублей – административные штрафы, 53 миллиона – платежи по алиментам,15 миллионов взысканы с жителей республики, которые нарушив закон, причинили кому-либо моральный или материальный вред.

«В 2017 году в консолидированный бюджет перечислено 4 миллиарда рублей – сумма по сравнению с прошлым годом возросла на 400 тысяч рублей. В бюджет РТ взыскано 2,5 миллиарда рублей, что на 220 миллионов больше, чем в 2016 году», – сообщил Безуевский.