Школьники РТ смогут ездить со скидкой в 50 процентов в поездах дальнего следования

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В период с 1 июня по 31 августа школьники РТ смогут ездить в поездах дальнего следования со скидкой в 50 процентов, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные и общие вагоны, с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов электропоездов дальнего следования.

«В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, для школьников 10-17 лет предоставляется 50-процентная скидка на проезд в купейных вагонах внутрироссийского сообщения с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября. Эта льгота не распространяется на билеты в купе поезда № 145/146 Москва — Назрань, а также одновременно с другими специальными тарифами.

Оформить льготные билеты для детей можно уже сегодня.