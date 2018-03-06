Татарстан получит 183 млн рублей на дооснащение детских поликлиник

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Татарстан получит в 2018 году 183 млн рублей на дооснащение детских поликлиник. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Правительства России.
Всего из резервного фонда Правительства РФ на дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинскими изделиями будет выделено 10 млрд рублей.
Средства выделяются в рамках нацеленной на снижение младенческой и детской смертности в РФ программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».
В 2018–2020 годах на модернизацию детского здравоохранения из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 30 млрд рублей.