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Экономика и финансы

Татарстан получит 183 млн рублей на дооснащение детских поликлиник

6 марта 2018, 11:58

Всего на модернизацию детского здравоохранения России из резервного фонда Правительства РФ выделят 10 млрд рублей.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Татарстан получит в 2018 году 183 млн рублей на дооснащение детских поликлиник. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Правительства России.

Всего из резервного фонда Правительства РФ на дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинскими изделиями будет выделено 10 млрд рублей. 

Средства выделяются в рамках нацеленной на снижение младенческой и детской смертности в РФ программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций».

В 2018–2020 годах на модернизацию детского здравоохранения из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 30 млрд рублей.


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