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В ИА «Татар-информ» расскажут о проекте «Тотальный диктант» в 2018 году

6 марта 2018, 11:00

На посвященную проекту пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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 (Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Завтра, 7 марта, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Тотального диктанта» в РТ в 2018 году.

В мероприятии примут участие: директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ, член Общественной палаты РТ Ирина Александровская, координатор «Тотального диктанта» в российских городах Екатерина Тупицына и координатор «Тотального диктанта» в Казани Нияз Шарафиев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


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