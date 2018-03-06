Выручка «Агросилы» за прошлый год выросла на 12 процентов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Выручка сельскохозяйственного холдинга «Агросила» в 2017 году увеличилась на 12 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Светлану Барсукову.

Таким образом выручка холдинга составила около 34 млрд рублей. В прошлом году компания получила рекордные объемы урожая зерновых и сахарной свеклы. При этом наблюдается снижение цен на рынках сахара, молока и птицы, где работает «Агросила».

В 2018 году компания будет работать над внутренними резервами и себестоимостью. Эту работу необходимо проводить с учетом результатов 2017 года, заключила Барсукова.

В Татарстане «Агросила» занимает 65 процентов рынка птицы, 51 процент рынка сахара и 9 процентов — молока, сообщает пресс-служба холдинга.