(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Один человек погиб при пожаре в частном доме в Ютазинском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около часа дня. Очевидцы сообщили, что горит небольшой частный дом в поселке Уруссу Ютазинского района республики.

К месту ЧП выдвинулись пожарные ПСЧ №42. У горящего дома сотрудников МЧС встретила соседка, которая сказала, что в доме может находиться человек. Буквально десять минут потребовалось огнеборцам чтобы справиться с огнем. В ходе разбора сгоревшего здания в зале было обнаружено тело 78-летнего хозяина дома.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неаккуратного обращения с огнем.



