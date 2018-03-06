Василь Шайхразиев: «В каждом регионе России руководители понимают интересы татар»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев подытожил результаты встреч с руководителями татарских общественных организаций в каждом федеральном округе Российской Федерации, и заявил, что везде руководители регионов понимают интересы татар. «Во всех семи федеральных округах мы убедились, что губернаторы, их заместители и руководители аппаратов готовы оказать помощь общественной жизни татар», — рассказал Василь Шайхразиев корреспонденту «Татар-информ».

«В каждом из регионов татары и Президент Татарстана Рустам Минниханов имеют большой авторитет в глазах руководства», — отметил председатель «Милли Шура». В то же время, по его словам, в общественной жизни татар есть проблемы, требующие решения. «У региональных татарских лидеров есть множество предложений, желающих работать тоже много. Мы объяснили, что идеи можно осуществить при помощи грантов, наметили пути решения вопросов», — сказал Василь Шайхразиев.

Предложения, озвученные во время встреч в федеральных округах, будут обработаны исполнительным комитетом Всемирного конгресса татар и включены в план работы. «Мы планируем вместе обсудить все вопросы, разработать по ним стандарты и работать», — заявил председатель «Милли Шура».

С января по март текущего года Василь Шайхразиев побывал в каждом федеральном округе Российской Федерации в целях ознакомления с татарским миром России. Это его первые продолжительные визиты в должности председателя «Милли Шура».