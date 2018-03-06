Фестиваль религиозного песнопения пройдет в Бугульме

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Бугульме состоится VI межрегиональный национальный фестиваль религиозного песнопения «Зайтуна». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Мероприятие пройдет 24 марта.

Конкурс проводится с целью сохранения татарских мусульманских традиций в республике и укрепления дружественных отношений между мусульманами.

Участников будут оценивать в двух номинациях: «Соло» и «Ансамбли». Условие состязания — все произведения исполняются конкурсантами без инструментального сопровождения.

Победители фестиваля религиозного песнопения получат ценные подарки.

Каждый год фестиваль собирает сотни лучших исполнителей религиозных песнопений разных возрастов, подчеркнула пресс-служба ДУМ РТ. В конкурсе принимают участие представители Татарстана, а также других регионов России.

Заявки на участие принимаются до 20 марта.