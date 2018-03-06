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В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов

6 марта 2018, 11:44

Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов. Об этом на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй, сообщает ТАСС. 

Количество прибывших китайских туристов стало наибольшим среди общего числа всех иностранных туристов в России за прошлый год. А Китай занял второе место среди стран, куда больше всего приезжали туристы из России, сообщил Ли Хуэй. 

Между китайской провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком на сегодняшний день создано 32 маршрута для туристов. Больше всего в 2017 году китайских туристов прибыло в столицу России, а второе место по посещаемости занял Владивосток. Причиной этого стало введение электронной визы, делающей поездки в Приморский край для китайских туристов более доступными.


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