В Казани сняли на видео, как неадекватный пешеход переползал улицу

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Видеозаписью с неадекватным пешеходом, переползающим улицу в Казани, поделились пользователи соцсетей.
На кадрах видно, как мужчина выбрал для перехода перекрестка улиц Чернышевского и Профсоюзной весьма необычный способ. Расстояние в несколько метров он преодолевает по-пластунски. Путь через дорожное полотно мужчине дается с трудом. Он несколько раз ложится на спину, чтобы передохнуть. Не исключено, что молодой человек находился под действием психотропных препаратов.