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Происшествия

В Казани сняли на видео, как неадекватный пешеход переползал улицу

6 марта 2018, 09:31

Видео с ползущим через перекресток Чернышевского и Профсоюзной мужчиной выложили в социальных сетях очевидцы.

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Видеозаписью с неадекватным пешеходом, переползающим улицу в Казани, поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как мужчина выбрал для перехода перекрестка улиц Чернышевского и Профсоюзной весьма необычный способ. Расстояние в несколько метров он преодолевает по-пластунски. Путь через дорожное полотно мужчине дается с трудом. Он несколько раз ложится на спину, чтобы передохнуть. Не исключено, что молодой человек находился под действием психотропных препаратов.


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