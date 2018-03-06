Профсоюз агрокомплекса РФ: Мы благодарны РФП за возврат зависших в Татфондбанке денег

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Председатель бугульминской организации татарстанского отделения «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса РФ» Гульнара Абдулганиева рассказала о помощи, оказанной Республиканским фондом поддержки, сообщает пресс-служба РФП.

Профсоюз обратился в РФП во время выездного приема в Альметьевске.

«К нашему профсоюзу относятся сельхозработники, а также учащиеся образовательных заведений — студенты аграрного колледжа и машиностроительного техникума. У нас на расчетном счете в Татфондбанке остались денежные средства в размере 121 тыс. рублей. Они предназначались на новогодние подарки детям, а также на заработную плату», — отметила Гульнара Абдулганиева.

Председатель профсоюзной организации неоднократно звонила в Москву, писала письмо на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова, собирала подписи в поддержку. Затем Гульнара Абдулганиева узнала о РФП. После регистрации на сайте и отправки документов последовал звонок из Фонда. Представителей профсоюза пригласили на выездной прием в Альметьевске.

«Я благодарна, что нас услышали. Это чудо! Я даже не поверила, когда нам сказали, что вернут деньги. Дай бог здоровья руководителям, чтобы у них все было хорошо. Спасибо, что они с нами вместе, что они нас поддержали. Я сейчас говорю, а у меня слезы на глазах, что нам возвращают эти деньги», — поделилась председатель организации.