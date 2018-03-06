В Казани живут самые стройные женщины России

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Жительницы Казани, Перми и Ижевска чаще всего покупают одежду маленьких размеров. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование экспертов сервиса Avito.

Эксперты сервиса проанализировали спрос и цены на одежду разных размеров, а также на средства для похудения в российских городах.

Самыми популярными женскими размерами одежды являются S (30 процентов) и M (25 процентов), а мужскими — L (23 процента), XL и M (по 19 процентов), говорится в сообщении. Женская одежда нестандартных размеров более популярна в таких российских городах, как Омск, Барнаул и Ульяновск.

Наиболее высокий спрос на средства для похудения приходится на жителей Москвы (16,3 процента), а на втором и третьем месте — Санкт-Петербург и Екатеринбург.