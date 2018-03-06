Пенс пригрозил разрывом ядерной сделки с Ираном

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты, а также поддерживает терроризм, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Times of Israel.

«США никогда не позволят Ирану завладеть ядерным оружием», — сказал Пенс на конференции американо-израильского комитета по общественным связям.

Президент США Дональд Трамп еще не ввел повторные санкции против Тегерана, чтобы дать Ирану возможность урегулировать разногласия в ядерной сделке, отметил Пенс. В будущем американские власти таких послаблений делать не будут, добавил он.

«Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее», — сказал вице-президент.