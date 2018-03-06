Россия готова к отключению от мирового Интернета

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Россия «технически готова» к отключению от мировой Сети, заявил советник Президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко. Об этом сообщает РБК.

Процесс перехода от мирового Интернета к российской Сети не будет безболезненным, отметил Клименко. При смене технологий сбои бывают всегда. «Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится», — пояснил он. Проблемы могут испытывать те, кто хранит свои данные на зарубежных ресурсах.

Российский сегмент Интернета уже доступен для чиновников, это обеспечивает данным дополнительную безопасность. Россия сертифицирована как «лучший в мире эксперт по безопасности», — подчеркнул советник Президента.

Стране нечего бояться в случае изоляции. «Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально», — заверил Клименко.