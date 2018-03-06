В казанском микрорайоне «Солнечный город» открыли надземный пешеходный переход

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В казанском микрорайоне «Солнечный город» на ул. Баки Урманче открылся надземный пешеходный переход, сообщается на сайте мэрии Казани.

Для жителей «Солнечного города» это стало долгожданным событием: переход необходим для безопасности детей, ежедневно переходящих дорогу по пути в школу и домой. Каждый день на данном участке улицу переходят около 500 школьников, говорится в сообщении.

Строительство пешеходного перехода началось еще в 2008 году, но было приостановлено из-за нехватки финансирования. Средства на завершение строительства были выделены по распоряжению Президента РТ Рустама Минниханова.