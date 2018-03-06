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Общество

В казанском микрорайоне «Солнечный город» открыли надземный пешеходный переход

6 марта 2018, 09:40

Открытия надземного перехода по ул. Баки Урманче горожане ждали почти 10 лет.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В казанском микрорайоне «Солнечный город» на ул. Баки Урманче открылся надземный пешеходный переход, сообщается на сайте мэрии Казани. 

Для жителей «Солнечного города» это стало долгожданным событием: переход необходим для безопасности детей, ежедневно переходящих дорогу по пути в школу и домой. Каждый день на данном участке улицу переходят около 500 школьников, говорится в сообщении. 

Строительство пешеходного перехода началось еще в 2008 году, но было приостановлено из-за нехватки финансирования. Средства на завершение строительства были выделены по распоряжению Президента РТ Рустама Минниханова.


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