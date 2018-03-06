(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Полицейский-маньяк из Новосибирска проведет остаток жизни за решеткой, сообщает РИА Новости.

Как удалось выяснить следствию, 52-летний бывший полицейский Евгений Чуплинский с 1998 по 2005 годы убил и расчленил 19 молодых женщин.

Маньяк знакомился на улицах Новосибирска с молодыми женщинами и приглашал их провести с ним время. Когда девушки соглашались, Чуплинский увозил их на своем автомобиле в безлюдное место, где убивал. Чтобы избавиться от улик, полицейский расчленял убитых и раскидывал мешки с частями тела по городу.

Судмедэкспертиза признала Евгения Чуплинского вменяемым и отдающим отчет своим поступкам. Новосибирский районный суд признал полицейского-маньяка виновным в жутких преступлениях. Остаток своей жизни убийца проведет в тюрьме.

Чуплинский свою вину не признал и планирует обжаловать приговор.

