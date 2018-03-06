МИД Польши раскритиковал статью Климкина об отношениях двух стран

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Министерстве иностранных дел Польши раскритиковали статью главы МИД Украины Павла Климкина об отношениях двух стран. Об этом сообщает Russia Today ссылкой на замглавы польского внешнеполитического ведомства Бартоша Цихоцкого.

«Есть проблема абсолютного несоответствия слов украинской стороны действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — сказал Цихоцкий в эфире «Польского радио», отметив, что слова Климкина не соответствуют действительности.

Цихоцкий указал на исторические неточности, которые, по его мнению, допустил глава украинского МИД.

«Здесь мы достигаем определенного уровня исторической неграмотности», — отметил дипломат.

В опубликованном в газете Rzeczpospolita материале Климкин напоминает о «преступлениях Польши» против украинского народа, отметил Цихоцкий.

В Польше с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии».