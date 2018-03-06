Новый концертный зал может появиться у Центра семьи «Казан»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Казани планируют строительство концертного зала общей вместимостью 3 — 3,5 тыс. человек. В настоящее время ведется поиск места под размещение нового объекта, среди вариантов — площадка у Центра семьи «Казан». Об этом на встрече в КГАСУ заявил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщается на сайте мэрии Казани.

Для того, чтобы концерты были доступными по цене для казанцев, залу необходимо вмещать как минимум 2 тыс. человек, отметил он. Среди вариантов, где будет размещаться новый объект — площадки за Дворцом единоборств «Ак Барс», на территории между Центром семьи «Казан» и «Ривьерой» и у пескобазы рядом с Адмиралтейской слободой.

«Мы бы хотели, чтобы на этой площадке выступали и наши артисты — у нас сегодня много талантливых деятелей искусств, которые родились в Татарстане, а сегодня поют и представляют его на лучших площадках мира», — отметил Ильсур Метшин