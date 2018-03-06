Айрат Нурутдинов: Мы рассматриваем возможность выплат кредиторам «Анкор Банка» и «Спурт Банка»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки рассматривает возможность выплат кредиторам «Анкор Банка» и «Спурт Банка». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос в отношении „Анкор Банка“ и „Спурт Банка“, так как эти банки на момент введения процедуры банкротства были зарегистрированы на территории Татарстана», — отметил Нурутдинов.

Окончательное решение относительно выплат кредиторам «Анкор Банка» и «Спурт Банка» будет зависеть от того, сколько средств понадобится для погашения требований кредиторов, а также от продаж земельного участка в Аракчино.

«Для принятия решения надо понимать размер этой группы и то, сколько средств примерно понадобится для погашения их требований. Когда конкретно? Я думаю, что это еще зависит от продажи земли. Как минимум до конца года мы это решение планируем рассмотреть», — рассказал председатель совета РФП.