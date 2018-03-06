РФП выплатит 44 млн рублей льготным категориям физических лиц

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Республиканский фонд поддержки поступило 101 заявление от физических лиц, относящихся к льготным категориям граждан и находящихся в реестре требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«На данный момент в Фонд поступило 101 заявление от физлиц, относящихся к льготным категориям, на общую сумму 188 млн рублей. Сумма выплат составит 44 млн рублей. Среди обратившихся лиц — в том числе шесть ветеранов ВОВ, шесть инвалидов первой группы, 16 родителей детей-инвалидов и один Герой России. Я предполагаю, что всего порядка 200 заявлений будет по этой группе физлиц», — отметил Нурутдинов.

Напомним, что Фонд реализует поддержку поэтапно. На сегодняшний день на выплаты могут претендовать юридические лица, состоящие в третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, с суммой требования до 500 тыс. рублей, а также льготные категории граждан, также состоящие в реестре требований кредиторов вышеуказанных кредитных организаций. Это физические лица, по состоянию на 31 января 2018 года признанные инвалидами I или II группы, ветеранами ВОВ, тружениками тыла периода ВОВ, Героями СССР, Героями России, родителями ребенка-инвалида или родителями инвалида с детства I или II группы. Максимальная сумма поддержки для них равна размеру вклада, но не более 500 тыс. рублей.