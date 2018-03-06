Автомобиль «Лада» серьезно пострадал в столкновении с красным автобусом в Казани

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в соцсетях сообщают о серьезной аварии «Лады» с красным автобусом в Казани.

ДТП произошло на одном из многочисленных поворотов юдинской трассы. По невыясненным пока причинам, легковушка и рейсовый автобус не сумели разъехаться на заснеженной дороге. В результате столкновения автомобили раскидало по разным сторонам дороги. У отечественной легковушки сильно разбита передняя часть – фары, левое крыло, бампер и капот серьезно «помяты». Не исключено, что причиной аварии стал снегопад, обрушившийся на столицу Татарстана накануне днем.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ДТП никто не пострадал.