СМИ: Пентагон выплачивает ежемесячное пособие 10 тыс. бойцам в Сирии

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). США выплачивает ежемесячное пособие 10 тыс. представителям «проверенной» сирийской оппозиции. Об этом говорится в обосновании к бюджету Минобра Соединенных Штатов на 2019 год, сообщает RT.

Каждый месяц бойцы в Сирии получают от 200 до 400 долларов. Кроме того, к концу 2018 года США планирует увеличить количество спонсируемых представителей оппозиции до 60 — 65 тыс. Так, 30 тыс. из них будут «выполнять текущие военные миссии против ИГ*», а остальные 35 тыс. — выполнять задания в рядах Сил внутренней безопасности на освобожденных от террористов землях.

Пособие бойцам в Сирии назначается за «активную борьбу с ИГ*», указано в документах.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.